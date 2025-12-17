Villaricca, manomissione dell’impianto di condizionamento del Palazzo Baronale: inagibile sala del Consiglio comunale

Grave episodio a Villaricca all’interno del Palazzo di Baronale, dove, stando a quanto denunciato ai Carabinieri della locale stazione, ci sarebbe stata una manomissione dell’impianto di condizionamento che ha provocato ingenti infiltrazioni d’acqua e reso non agibile la Sala del Consiglio Comunale.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti tecnici, alcuni elementi dell’impianto installati nel salone perdevano acqua, che si è infiltrata nel solaio fino a scorrere al primo piano, interessando direttamente la Sala del Consiglio Comunale. L’abbondante quantità d’acqua rilevata, fa presumere che la perdita fosse attiva da diversi giorni, includendo anche sabato e domenica 13 e 14 dicembre 2025.

Danni per circa 10mila euro

Da una prima stima, i danni causati ammontano a circa 10.000 euro, tra deterioramento delle strutture e interventi di messa in sicurezza. Allo stato attuale, la Sala del Consiglio comunale non risulta agibile, in quanto non garantisce le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La vicenda assume un rilievo politico significativo, poiché nella giornata di venerdì è previsto il Consiglio comunale, durante il quale si deve discutere anche la mozione di sfiducia al sindaco Franco Gaudieri. L’inagibilità dell’aula consiliare potrebbe quindi comportare rinvii o spostamenti della seduta in altra sede, con inevitabili ripercussioni sull’attività amministrativa e politica.