Giugliano, sciopero agricolo: parte il presidio verso la circumvallazione esterna

“Il nostro lavoro è il tuo cibo”, è lo slogan dello sciopero agricolo di Giugliano che vede agricoltori e allevatori mobilitarsi insieme.

La protesta evidenzia diverse richieste chiave per il settore, tra cui prezzi giusti per i prodotti con lo stop alle speculazioni e agli intermediari, costi di produzione sostenibili per carburanti, energia e fertilizzanti, e maggiori tutele per il reddito e per il lavoro contro le frodi e l’importazione sleale.

La manifestazione prevede un raduno con mezzi agricoli alle ore 8:00 in via Arco Sant’Antonio, presso il cimitero di Giugliano, con partenza alle ore 9:00 in direzione della Circumvallazione Esterna e arrivo alla rotonda del Parco Commerciale Grande Sud.