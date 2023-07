Weekend all’insegna del lutto a Villaricca. Nella giornata di ieri è morta Raffaella D’Alterio, 47 anni, dipendente presso la ditta di pulizie del comune. La donna è stata stroncata da un ictus.

Villaricca, stroncata da un malore dopo il pranzo di famiglia: addio a Raffaella

Così come anticipa Il Meridiano, Raffaella ha cominciato ad accusare un’emicrania nella giornata di sabato. Rientrata poi la sera dopo una pizza con il marito e i due figlioletti, si è sentita male e ha chiesto aiuto. Nonostante i soccorsi, però, il suo cuore ha smesso di battere. I tentativi di rianimazione sono stati inutili. Ad ucciderla sarebbe stato un ictus.

I funerali si sono tenuti questa mattina alle 12, alla Parrocchia di Santa Maria dell’Arco. Presenti amici e parenti. “Per tutti noi è sempre stata una persona splendida e molto buona, altruista che amava il suo lavoro e soprattutto la sua famiglia – ha scritto Salvatore Mautone su Facebook – . Non ho parole, sono incredulo per ciò che è successo ogni giorno scambiavamo due chiacchiere e lei aveva sempre una battuta pronta per ridere insieme”.