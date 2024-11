Ladri in azione alla scuola media Giancarlo Siani di Villaricca, al confine con Giugliano. Questa mattina all’alba, ignoti si sono introdotti da una finestra sul retro dell’edificio per penetrare all’interno dello stabile.

Villaricca, ladri in azione all’alba alla scuola Siani: carabinieri sul posto

Ad agire probabilmente un malvivente solitario. L’uomo ha forzato il distributore automatico portando via pochi euro e dileguandosi col bottino. Verso le 7 è scattato l’allarme che ha richiamato sul posto le forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Villaricca hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito le immagini di videosorveglianza. Il raid è avvenuto poche decine di minuti prima dell’arrivo del personale scolastico. Per fortuna non sono registrati danni significativi e le lezioni per i ragazzi sono iniziate regolarmente.