Villaricca, la comicità di Gisonna-Laurato al teatro Madrearte

Villaricca. È “L’amico dei sogni” il prossimo appuntamento al Teatro Madrearte di Villaricca, Venerdì 17 e domenica 19 gennaio, con Salvatore Gisonna e Peppe Laurato, protagonisti di “L’amico dei sogni” per la regia di Angelo Belgiovine che vede in scena anche Lucia Giso, Peppe Isaia e Mario Bracigliano.

Il tema affrontato nella commedia è l’amicizia. Un amico è per sempre! Chi trova un amico trova un tesoro!

La storia è quella di Fulvio Cortese e Peppe Borrelli, che si ritrovano dopo un’amicizia nata sui banchi della scuola, quando per la precisione erano “Amici dei Sogni”; e sarà proprio l’amico dei sogni, a ricomparire nella vita di Fulvio per fargli vedere il mondo da un’altra prospettiva, prova a scuoterlo a essere protagonista e non semplicemente spettatore della sua vita, una vita che non gli appartiene e che vive quasi come fosse protagonista di una favola, ma mentre le favole hanno sempre un lieto fine, nella vita invece a volte la fregatura è dietro l’angolo!

Dopo il successo di “In viaggio di nozze” che ha chiuso il 2024 e aperto la stagione teatrale del 2025 all’insegna del teatro comico, “L’amico dei sogni” è un nuovo appuntamento con la prosa brillante da non perdere. La stagione del Madrearte continuerà con un focus sulla giornata della memoria con “Diario Nero” con Antonio Dell’isola e Diego Consiglio in scena il 25 e 26 gennaio.

