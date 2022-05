Drammatico incidente ieri sera lungo Corso Europa, a Villaricca. Un’auto si è ribaltata mentre si stava immettendo nella rotonda, all’altezza del pub “Pacos”.

Villaricca, incidente nella notte: auto si ribalta su sé stessa

L’incidente stradale si è verificato intorno alle 23. Non è chiaro cosa sia successo e come l’auto si sia improvvisamente capovolta. È probabile che il conducente dell’autovettura stesse viaggiando a forte velocità e abbia perso il controllo mentre percorreva la rotatoria in costruzione. Si tratta però di un’ipotesi ancora da confermare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Non si sa, al momento, se ci siano feriti.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto. Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sul traffico veicolare a causa del grave sinistro stradale. I rilievi e le operazioni di rimozioni dei veicoli sono proseguite a lungo fino a quando il traffico non è stato decongestionato.