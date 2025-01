Villaricca, in via Fermi apre “NuRò – Exclusive Perfume”: taglio del nastro domenica 9 febbraio

Villaricca. Imprenditoria e territorio. Avrà luogo domenica 9 febbraio 2025 alle ore 19,00 l’opening di una nuova attività in via Enrico Fermi 170 a Villaricca. Apre al pubblico “NuRò – Exclusive Perfume”. A presentare il brand l’imprenditrice Nunzia Ronga:”NuRò è un marchio di quattro referenze esclusive. Parliamo di quattro estratti nuovi di nostra produzione in collaborazione con una casa produttrice. Tra questi c’è “Oasis”, liquirizia con tabacco e vaniglia, ed “Exotic” con ricotta e pera Con l’apertura dello store presentiamo al pubblico più di 80 referenze equivalenti, ovvero profumi ispirati a grandi brand”.

Le grande caratteristica dei profumi di “NuRò” è l’alta concentrazione di olii essenziali al loro interno, che consentono al profumo di durare nel tempo. “Oltre ai profumi corpo, esclusivi ed equivalenti, il format presenta al pubblico le acque corpo e profumatori d’ambiente”.

Appuntamento per il taglio del nastro, domenica 9 febbraio 2025 alle ore 19,00 in via Enrico Fermi a Villaricca.

COMUNICATO STAMPA