Un incontro molto proficuo, quello avvenuto presso il Municipio di Villaricca tra il Presidente della Confesercenti, Rosario D’Aniello e l’Assessore ai Lavori Pubblici, avv. Francesco Mastrantuono. Una riunione a cui hanno partecipato numerosi commercianti attivi sul territorio che hanno voluto rappresentare alcune criticità afferenti la viabilità in alcuni snodi viari della cittadina.

Villaricca, i commercianti lamentano problemi alla viabilità

In particolare è stato chiesto all’Assessore alle infrastrutture, Avv. Francesco Mastrantuono, di verificare possibili interventi sulla rotonda realizzata negl’ultimi anni sull’intersezione viaria tra Corso Europa (circumvallazione esterna) e Corso Italia. L’impatto sulla viabilità, infatti, avrebbe avuto effetti particolarmente negativi sulle attività commerciali presenti a ridosso delle due arterie urbane, senza determinare effetti positivi sulla circolazione stradale che, secondo la delegazione dei commercianti, sarebbe stata addirittura peggiorata con una più rilevante incidenza di tamponamenti e ingorghi tali da bloccare il transito delle auto nelle in cui i flussi automobilistici raggiungono i picchi più alti.

Una situazione diversa, ma non meno pesante per il commercio e la viabilità, sarebbe stata riscontrata anche su Via Consolare Campana dove la realizzazione della nuova pista ciclabile avrebbe inciso notevolmente sulle aree parcheggio e sulle strade laterali, senza contare l’ingresso alle abitazioni private e l’accesso alle attività commerciali messe in ginocchio proprio dalla pista ciclabile. Una situazione, secondo la delegazione dei commercianti presenti al Comune di Villaricca che richiede verifiche urgenti nell’interesse delle imprese commerciali e di tutti i cittadini di Villaricca.

Soddisfazione dopo l’incontro con gli assessori

In tal senso, ha chiosato il Presidente D’Aniello, ci riteniamo soddisfatti per la disponibilità e l’ascolto dell’assessore al Commercio, Monica Di Marino e dell’Assessore Mastrantuono che hanno ribadito la loro piena disponibilità ad affrontare e risolvere le problematiche afferenti al commercio locale impegnando sin da subito gli uffici comunali preposti perché facciano le dovute verifiche e, se necessario, lavorino ad eventuali soluzioni atte a rimuovere le criticità riscontrate.

