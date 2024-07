Un nuovo e grave incidente è avvenuto questa mattina in via Palermo, tristemente nota come l’arteria killer di Villaricca. Un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando il ferimento di una giovane donna che era alla guida del motorino. L’uomo alla guida dell’auto ha subito prestato soccorso alla vittima.

Villaricca, scontro auto e scooter in via Palermo: ferita una donna

Allertato da alcuni automobilisti, il personale del 118 è intervenuto prontamente e ha trasportato la donna ferita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Al momento, la prognosi resta riservata e la vittima è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Marano, guidati dal capitano Alberto Leso. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare.

Meno di un mese fa, nello stesso punto di via Palermo, si è verificato un tragico incidente in cui ha perso la vita Salvatore Fico, un ragazzo di Marano di soli 28 anni. In quell’occasione, altri due giovani riportarono gravi ferite.