“Un’azienda pubblica, ma molto più efficace e veloce rispetto agli enti locali”. Così il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, presenta il consorzio SOLARIS che gestirà i servizi sociali dell’ambito n.16 della regione Campania che accorpa sotto la sua direzione i Comuni di Mugnano, Qualiano, Melito, Villaricca e Calvizzano.

Consorzio Solaris

Il nuovo ente ha visto la luce martedì, infatti, i Sindaci dei rispettivi Comuni e la Commissione Straordinaria di Melito si sono riuniti per sottoscrivere, dinanzi al notaio, l’atto costitutivo. Gli Enti coinvolti che, da anni lavoravano a questo progetto, dopo aver approvato lo Statuto nei rispettivi Consigli Comunali, hanno dato il via libera alla costituzione dell’azienda speciale.

Il Consorzio Solaris sarà presieduto dal Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, e vedrà una serie di figure istituzionali ai vertici dell’assemblea. I Presidenti dell’assemblea sono il Prefetto Antonio Cappetta, il Vice Prefetto Daniela Rossi e il Funzionario Economico-Finanziario Fiorentino Boniello, ovvero la triade commissariale insediata a Melito per l’ordinaria amministrazione in seguito allo scioglimento per infiltrazione. Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano, ricoprirà invece il ruolo di Vice Presidente dell’Assemblea.

L’assemblea del consorzio è composta da altri diversi rappresentanti locali. Luciano Borrelli, Consigliere Metropolitano, è stato delegato dal sindaco di Calvizzano. Antimo Rinaldi, Assessore di Qualiano, è stato delegato dal sindaco di Qualiano. Paolo Di Marino, Assessore a Villaricca, è stato delegato dal sindaco. Raffaele De Leonardis, Sindaco di Qualiano, e Francesco Gaudieri, Sindaco di Villaricca, sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione.

“Una svolta nell’erogazione dei servizi socio asssistenziali”

“La nascita del consorzio segna una svolta nell’erogazione dei servizi socio assistenziali in favore delle popolazioni ricadenti nel territorio di competenza nell’ambito” – aggiunge il neo presidente del Cda Giacomo Pirozzi, nonché Sindaco di Calvizzano.

“In questi anni, pur impegnandoci come parte politica, non abbiamo raggiunto gli obiettivi minimi previsti ma abbiamo voluto fortemente dare slancio all’ambito N.16 garantendo un’autonomia gestionale ed economica, del tutto indipendente rispetto agli Enti coinvolti. Nel 2024 la povertà, il disagio e le disabilità necessitano di forme di sostegno adeguate che dobbiamo garantire.

Con questa nuova struttura poniamo le basi per farlo. Ringrazio per la fiducia tutti gli amministratori locali che mi hanno nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’assessore regionale delegata alle politiche sociali Lucia Fortini per l’accompagnamento, il sostegno e la vicinanza verso questo fantastico traguardo.” – ha così concluso il primo cittadino.