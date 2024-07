Ancora violenza tra le strade della provincia di Napoli. Ieri in tarda serata, un 22enne è rimasto ferito nel corso di una lite nei pressi di una farmacia in via della libertà (confine Villaricca e Giugliano).

Il giovane sarebbe stato raggiunto da 5 coltellate di cui una a un polmone. La vittima, ricoverata d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano, è in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Secondo quanto riferiscono fonti a TeleClubItalia, il 22enne è stato accoltellato per difendere il fratello minore che stava avendo la peggio in una rissa scoppiata per motivi ancora poco chiari.

Dopo l’intervento in ospedale dei carabinieri del nucleo operativo di Giugliano e quelli della stazione di Qualiano al pronto soccorso dell’ospedale di San Giuliano, sulla vicenda indagano i carabinieri di Marano.

Per ricostruire la vicenda i militari stanno ascoltando testimoni e analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona.