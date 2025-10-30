Villaricca, “Halloween Party”: iniziativa organizzata dall’associazione “Idee e concretezza”

Villaricca. L’Associazione Idee e Concretezza, con il patrocinio del Comune di Villaricca, organizza per sabato 1 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il grande “Halloween Party” presso l’Hobby Baby Park (Corso Europa 16/18, Villaricca). L’evento, pensato per coinvolgere bambini e famiglie, proporrà una mattinata ricca di attività e sorprese: Animatori in costume di Halloween, Manipolazione di palloncini, Balli di gruppo e mini spettacoli musicali, Spettacolo di bolle giganti, Sfilata per bambini mascherati con premiazione, Truccabimbi a tema Halloween. Per ogni bambino partecipante è previsto un omaggio speciale.

L’animazione sarà curata dal team di “Casper – I Super Eroi in Corsia”, che trasformerà la giornata in una vera festa di colori, musica e sorrisi.

“Con questa iniziativa – dichiara l’Associazione Idee e Concretezza – vogliamo regalare ai bambini del territorio un momento di gioia e leggerezza, rafforzando al contempo il senso di comunità e la partecipazione delle famiglie. Halloween è un’occasione perfetta per unire divertimento e socialità in un contesto sicuro e inclusivo.” L’appuntamento è dunque per sabato 1 novembre, dalle ore 10:00, all’Hobby Baby Park di Villaricca.

