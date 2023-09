Assalto nella notte a un supermercato di Villaricca. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione in un market-macelleria presente lungo corso Europa. A darne notizia è Il Mattino.

Villaricca, furto in un supermercato nella notte: malviventi in fuga col bottino

I ladri sono riusciti ad asportare la cassa e a scappare via con il bottino. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i proprietari del negozio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Sequestrate le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di ricostruire l’esatta dinamica e individuare i balordi che sono riusciti a darsi alla fuga.

Soltanto poche settimane fa, sempre a Villaricca, era stato messo a segno un colpo in una nota pizzeria del “doppio-senso”. Anche in questo caso i ladri erano riusciti a sottrarre diverse centinaia di euro dalla cassa per poi dileguarsi in fretta.