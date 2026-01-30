Villaricca, fermati in strada per droga: in casa più di tre chili di hashish. Arrestati marito, moglie e l’amico

Tre persone in manette per droga. I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga i coniugi Raffaele D’Ausilio e Cristina Napolano. Con loro, in manette anche il 28enne Luigi Zannella.

Villaricca, fermati in strada per droga: in casa più di chili di hashish. Arrestati marito, moglie e l’amico

I due uomini erano auto quando i militari hanno calato la paletta, durante un posto di controllo. Nel veicolo, 2 dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contante. Nell’abitazione dei coniugi poi, già prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso Napolano a cedere droga ad alcuni clienti. In casa erano nascosti ben 3 chili e 200 grammi di hashish, con materiale per il taglio e il confezionamento. I tre sono stati portati in carcere. Dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.