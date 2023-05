Percorrere la Cirvumvallazione dopo la pioggia, o peggio durante, è sempre più un percorso ad ostacoli. Le buche sono le regine indiscusse dell’asfalto e per evitarle gli automobilisti azzardano qualsiasi tipologia di manovra con enormi conseguenze sul traffico e sulla sicurezza. Già nei giorni scorsi ci siamo occupati della Rotonda di Villaricca all’altezza del Cimitero che versava in situazioni disastrose. Ci siamo ritornati dopo le piogge di questi giorni e la situazione è peggiorata. Le buche sono sempre più profonde ed evitarle diventa sempre più complicato. Di conseguenza si creano ingorghi e nelle ore di punta la situazione diventa insostenibile. Non c’è una porzione dell’asfalto della rotatoria che sia integro. Basta che un motociclista ci finisca malauguratamente dentro perché si sfiori la tragedia. Abbiamo provato anche noi a guidare su questo tratto di strada e non è stato assolutamente semplice. Un annoso problema che sembrerebbe non avere fine. Più in la della suddetta rotonda, la situazione non è delle migliori e la Circumvallazione resta una delle strade più percorse e allo stesso tempo peggio tenuta di tutta l’area Nord.