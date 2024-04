Accoltellato in strada a due uomini vicini al clan Abbinante di Secondigliano per futili motivi. È accaduto lo scorso 4 febbraio a Marano. Due le persone arrestate. Scattano gli arresti per tentato omicidio.

Marano, accoltellato alla testa e al braccio davanti a tutti: in manette due uomini del clan Abbinante

Sabato mattina, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone. Sono gravemente indiziate del reato di tentato omicidio, aggravato dalle circostanze della futilità dei motivi e dal metodo mafioso.

Come ricostruito dalle indagini effettuate dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato di Giugliano, lo scorso 4 febbraio i due soggetti avrebbero aggredito la vittima, che aveva chiesto loro dei chiarimenti.

I due, al cospetto di terzi, hanno estratto un coltello di grosse dimensioni, e lo hanno colpito alla spalla, al braccio sinistro ed alla testa. Nell’aggressione si sono avvalsi del potere di intimidazione e di omertà derivante dalla presenza sul territorio di Marano e dei comuni nell’area nord di Napoli del clan camorristico Abbinante.