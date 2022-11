Villaricca blindata dalle forze dell’ordine, sequestri e sanzioni a decine di attività del territorio.

Blitz a Villaricca, sequestrati due bar ed un’azienda

Questa mattina, la Polizia Metropolitana, i Carabinieri della Compagnia di Marano, il NIL e NAS e il Gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano sono scesi in campo per una massiccia attività interforze in territori dell’area nord, soprattutto a Villaricca, e mirata al controllo del territorio e al ripristino della legalità.

Sono state controllate numerose attività commerciali, tra cui bar, e altre attività produttive. Tre i sequestri effettuati per mancate autorizzazioni ambientali e numerosi reati contro l’ambiente.

Controlli effettuati anche alle RSA: in una sono stati rilevati e contestati diversi illeciti. Anche le sale giochi sotto la lente di ingrandimento delle forze in campo, denunciati i gestori. Complessivamente decine le persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Sequestri anche per mancate demolizioni precedentemente soggette a provvedimenti di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi. Riscontrati dieci i lavoratori in nero e 5 gli irregolari.