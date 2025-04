Villaricca, domani consiglio comunale monotematico su Terra dei Fuochi

Villaricca. Domani 11 aprile 2025 alle ore 17 Consiglio comunale monotematico su La Terra dei Fuochi. Un appuntamento importante per Villaricca e per tutto il comprensorio di Napoli Nord. All’indomani della sentenza della CEDU (Corte di Europea per il Diritti dell’Uomo) del 30 gennaio 2025, che ha condannato all’unanimità l’Italia in ragione dell’omessa adozione di misure, preventive e repressive, idonee a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che da decenni affligge una vasta area della Regione Campania nota come Terra dei Fuochi, si terrà a Villaricca un Consiglio comunale monotematico sul tema dell’ambiente e del risanamento ambientale e sociale del territorio, con la presenza di due avvocati che hanno presentato il ricorso che ha condannato l’Italia, Alfredo Corsini e Ambrogio Vallo .

L’iniziativa è stata promossa da Agostino D’Alterio (29 anni) e Nicola Campanile (66), due consiglieri comunali di opposti schieramenti politici in consiglio e divisi anche da un forte gap generazionale, ma uniti per il Bene Comune e l’amore per la nostra terra.