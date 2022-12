Risveglio da incubo per alcuni residenti di via Santa Rita a Villaricca. Decine di auto sono state distrutte nella parte del lunotto posteriore, con i vetri in frantumi lungo i marciapiedi.

Villaricca, decine di parabrezza distrutti in via Santa Rita: la rabbia dei residenti

Un episodio denunciato dai cittadini che in poco tempo ha fatto il giro dei social. Stando a quanto sommariamente ricostruito, qualcuno, forse con un sasso o una spranga, ha spaccato i parabrezza di alcune automobili in sosta. Poche quelle risparmiate dai vandali.

Secondo i residenti, ignoti avrebbero agito poco dopo le 6 di questa mattina, perché fino a ieri sera i lunotti dei veicoli presi di mira erano ancora intatti. Inoltre, pare che non siano stati rubati oggetti e parti meccaniche dell’auto. Le vetture quindi sarebbero state solo danneggiate.

In tanti chiedono ora maggiori controlli in città e che vengano aggiunte al più presto telecamere di videosorveglianza anche nei parchi privati. Ai proprietari non resta che l’amaro in bocca di dover mettere mano al portafogli.