Villaricca. Cumuli di rifiuti, strade impraticabili e degrado a pochi passi dal centro storico

Villaricca. Cumuli di rifiuti in una zona densamente abitata, odori nauseabondi, erbacce, marciapiedi impraticabili e strade dissestate tra buche e cantieri interminabili. E’ la difficile situazione che si vive a ridosso del centro storico di Villaricca, proprio sul confine territoriale con Giugliano. Tra via Enrico Fermi, via Cupa Sant’Antonio e via Renato Guttuso, questo è il difficile scenario di forte degrado urbano.

Sversamenti illeciti in pieno centro. Non solo rifiuti urbani ma anche scarti di lavorazioni, parti di arredamento e vecchi indumenti. Una situazione che va avanti da tempo e cha si aggrava sempre di più. Alcuni cittadini hanno riferito alla nostra redazione di aver segnalato diverse volte il problema al comune di Villaricca ma ancora non c’è stato un intervento concreto. Una vicenda sintomatica del difficile momento che vive la cittadina a nord di Napoli.

Villaricca da tempo deve fare i conti con diversi problemi per provare a garantire un decoro urbano sempre più lontano. Come dimostrano le scene da discarica abusiva che si stanno registrano in questO punto che purtroppo non è l’unico sul territorio dove regnano incuria e degrado.

