Villaricca, bagarre in consiglio. Presidente alla minoranza: “Seduti”, ira dei consiglieri

VILLARICCA. Bagarre questo pomeriggio in consiglio comunale a Villaricca. Tra i vari momenti di tensione, se n’è registrato uno in particolare quando il presidente del consiglio comunale, Rocco Ciccarelli, rivolgendosi ai consiglieri di opposizione, gli ha detto di stare seduti. In quel momento gli esponenti di minoranza si sono ribellati dicendo che il presidente “non può permettersi di dire di stare seduti a dei consiglieri come fossimo a scuola”.

Il battibecco è andato avanti per un po’ tra le urla di Ciccarelli e della minoranza. “Abusa del suo ruolo” hanno urlato i consiglieri di opposizione. Il presidente ha ribattuto dicendo che i metodi della minoranza non sono consoni all’aula e che non aveva dato loro la parola. Uno dei vari momenti di tensione, insomma, di questo consiglio comunale dove la maggioranza era in seria difficoltà avendo stesso numero di consiglieri della minoranza.