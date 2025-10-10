È finito in manette nella notte Vincenzo Improta, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della stazione di Villaricca con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Villaricca, arrestato 21enne per spaccio: in casa trovati hashish, marijuana e appunti sul giro di clienti

Il giovane è stato fermato durante un controllo in strada. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno perquisito trovando alcune dosi di hashish e due telefoni cellulari. La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione del 21enne, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento della droga e appunti riconducibili all’attività di spaccio, con nomi e cifre annotati. Improta è stato posto in arresto e si trova ora in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire la rete di contatti e i canali di approvvigionamento della droga.