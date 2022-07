Dopo annunci, smentite e ritardi apre la rotonda della discordia di corso Italia a Villaricca. La rotatoria che avrebbe dovuto aprire lo scorso 4 luglio è finalmente accessibile agli automobilisti dal pomeriggio di ieri. La scelta di costruire una rotonda in quel tratto della circumvallazione esterna deriva da ragioni di sicurezza stradale. Per troppo tempo quel tratto in cui si interseca il “doppio senso” con Corso Italia era stato teatro di incidenti e sinistri automobilistici. I lavori erano iniziati nel 2019, seguendo un progetto della precedente amministrazione, per molti mesi il cantiere è stato recintato da coni e New Jersey che causavano ingorghi e rallentamenti. Diverse le proteste di residenti e commercianti che si dicevano ostaggi del cantiere e che lamentavano un calo di fatturato. Anche il risultato finale però sembra non convincere tutti