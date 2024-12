Villaricca, approvato bilancio ma prosegue protesta minoranza: “Non facciamo salti della quaglia”

Approvato il bilancio consolidato a Villaricca ma fanno ancora discutere le modalità con cui il sindaco Guadieri è riuscito ad uscire dalla crisi di maggioranza. In aula, esponenti di minoranza con magliette contro il passaggio che ha consentito in extremis di trovare i numeri per proseguire l’esperienza amministrativa. “Noi non facciamo salti della quaglia – le parole dell’opposizione – la nuova giunta è composta da chi fino a qualche ora prima – sottolineano gli esponenti di minoranza – era pronto a sfiduciare il sindaco”.

Ieri presenti i nuovi assessori, il vicesindaco ritornato Giovanni Granata, la neo consigliere Gina Cerqua al posto di Tobia Tirozzi entrato in giunta. La maggioranza parla di ritrovata compattezza coi nuovi ingressi e le nuove deleghe.

VIDEO: