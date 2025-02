Villaricca, alla scuola Ada Negri un murale per Santo Romano: “Abbassate le armi”

“Per difendere chi volevi bene avrai 19 anni per sempre e noi difenderemo la tua memoria”. Questa scritta con un cuore con le ali che guarda su via della Libertà è il murales dedicato a Santo Romano nella scuola Ada Negri di Villaricca. Ieri, alla presenza della madre Filomena De Mare, è stato scoperto in una istituto gremito di alunni e genitori, il disegno in onore del 17enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio lo scorso 2 novembre.

L’associazione Idee e Concretezza ha voluto così rendere omaggio a Santo, ucciso per aver difeso un suo amico. Gli studenti hanno messo in scena un flash mob e accolto i familiari del 17enne con palloncini e striscioni con scritto “Santo vive”.

Il murale della scuola Negri, al confine tra Giugliano e Villaricca, è stato realizzato dell’artista Gennaro Fioretti.