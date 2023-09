Villaricca, al via il progetto di “Rigenerazione Y” al Palazzetto dello Sport

Ha preso il via a Villaricca da mercoledì 13 settembre 2023, presso il Palazzetto dello Sport di Corso Italia 338, il progetto RIGENERAZIONE Y, finanziato nell’ambito dell’iniziativa Spazi Civici di Comunità (c.d Play District), promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e Sport e Salute.

L’obiettivo è sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale centrati sulla pratica sportiva ed extra-sportiva, che prevedano la creazione e il rafforzamento di spazi civici, promuovendo il protagonismo giovanile, grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale.

Il progetto RIGENERAZIONE Y, presentato dall’ASD VIRTUS 7 STELLE di Villaricca in partenariato con VISIONARIA APS e con il supporto del Comune di Qualiano (NA), prevede, per i prossimi 24 mesi, una serie di attività sportive (basket, pallavolo, bask-in, ginnastica posturale), laboratori extrasportivi (comunicazione ambientale, Lab Europa, social videomaking, corso arbitro pallavolo) ed incontri periodici con testimonial sportivi e nutrizionisti, finalizzati a promuovere un corretto stile di vita, stimolando i partecipanti non solo con attività sportive e motorie, ma anche con attività legate alla sfera personale ed emotiva.

Dal rispetto dell’ambiente circostante all’importanza di una corretta alimentazione, dal trasferimento di competenze tecnico-pratiche alla definizione delle soft-skills, passando per lo sviluppo della propria autostima e consapevolezza con incontri motivazionali e di ispirazione, fino alla possibilità concreta di mettersi in gioco, creando in co- progettazione azioni locali per un cambiamento positivo della comunità e del territorio.

