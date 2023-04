Tragedia in casa a Villa Literno. Una donna è stata ritrovata senza vita in via Peniculenze, sul pavimento della cucina. A lanciare l’allarme è stata la badante.

Villa Literno, si accascia sul pavimento della cucina: trovata morta

Così come spiega Casertanews.it, la vittima è I.V., 85 anni. L’anziana viveva da sola e non dava più notizie di sé da 24 ore. Allertato il 115 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa ha ritrovato la donna sul pavimento della cucina senza vita.

Allertato il 118 i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presumibilmente la donna è stata stroncata da un arresto cardiaco e non ha avuto il tempo di chiamare aiuto. Esclusa al momento la pista delittuosa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casal di Principe che hanno preso atto della morte per cause naturali.