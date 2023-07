Si è chiusa con lo straordinario concerto di Loredana Bertè e un successo di pubblico la sesta edizione dell’oro rosso Summer festival tenutosi a Villa Literno. Nello stadio comunale per 5 giorni, grazie all’associazione Oro rosso che organizza la kermesse dedicata al pomodoro, ci sono stati ospiti del calibro di Andrea Sannino, Lda, Peppe Iodice, Fatima Trotta e per chiudere ieri Loredana Bertè. Lo stadio è stato trasformato per l’occasione in un luogo di divertimento per i più piccoli con giostre, gonfiabili e attrazioni e di intrattenimento per tutti gli altri con stand enogastronomici che hanno accontentato tutti i palati.

Un modo per valorizzare il prodotto di punta del comune casertano, il pomodoro, che a Villa Literno vede una produzione di 1400 ettari.

L’associazione Oro Rosso ha organizzato tutto nei minimi dettagli riuscendo a ottenere un’ottima risposta di pubblico.

A chiudere la kermesse Loredana Bertè che ieri ha estasiato il pubblico con i suoi più grandi successi da Non sono una signora a Sei bellissima.