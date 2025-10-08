Un’officina trasformata in una discarica a cielo aperto. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Villa Literno durante un controllo mirato al contrasto dello sversamento e deposito incontrollato di rifiuti. Denunciato un imprenditore 51enne, titolare di una rivendita di ricambi e accessori per auto, accusato di gestione illecita di rifiuti.

Villa Literno, rifiuti pericolosi accatastati tra ricambi e olio esausto: sequestrata officina

Nel piazzale dell’attività, i militari – insieme ai tecnici dell’Arpac Campania – hanno trovato pneumatici usurati, taniche d’olio esausto, cavi elettrici, batterie al piombo e componenti meccaniche accatastati in modo promiscuo e privi di qualsiasi documentazione di smaltimento.

L’intera area è stata posta sotto sequestro, mentre la documentazione amministrativa è risultata mancante. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, proseguono per quantificare i rifiuti gestiti illegalmente e verificare eventuali altre responsabilità.