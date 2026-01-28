Nella tarda mattinata odierna, a Villa di Briano, i Carabinieri della Stazione di Frignano, operando in collaborazione con personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato un mirato controllo presso un esercizio pubblico del centro cittadino, nell’ambito delle attività istituzionali volte al contrasto del gioco illecito e alla tutela della legalità economica.

Villa di Briano, sequestrate tre slot machine in un noto bar: sanzioni per 33mila euro

Nel corso dell’ispezione, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza, all’interno del bar, di tre apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine” risultati non conformi alla normativa vigente, in quanto privi dei necessari titoli autorizzativi e non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A seguito degli accertamenti svolti, il titolare dell’attività, un commerciante del posto, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente. Contestualmente sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa 33.000 euro, come previsto dalla normativa di settore.

Le apparecchiature irregolari sono state sottoposte a sequestro, mentre l’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dai Carabinieri della Stazione di Frignano per gli ulteriori adempimenti di competenza.