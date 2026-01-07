Nella mattinata di ieri, 6 gennaio 2026, a Villa di Briano, i Carabinieri della Stazione di Cesa, con il supporto dei militari della Stazione di San Marcellino, hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali e atti persecutori, un 37enne residente nel comune dell’agro aversano.

Villa di Briano, massacra di botte la compagna e le frattura un osso: arrestato 37enne

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di aver aggredito, per futili motivi e all’interno dell’abitazione familiare, la compagna convivente, una giovane donna del luogo, incensurata. A seguito dell’aggressione, la vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “G. Moscati” di Aversa, dove le sono state riscontrate gravi lesioni, tra cui una frattura scomposta a carico dell’osso sacro, oltre a escoriazioni multiple al volto e al capo. I sanitari hanno giudicato le lesioni guaribili in 35 giorni.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata dai militari operanti. L’intervento rientra nel costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati di violenza domestica e nella tutela delle vittime, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e disagio familiare.