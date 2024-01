Vigilia di Supercoppa Final Four che sarà inaugurata dal Napoli campione d’Italia in carica. Si gioca domanì alle ore 20 italiane contro la Fiorentina, sfida che garantisce un posto in finale lunedì prossimo contro la vincente di Inter-Lazio per il nuovo formato della manifestazione.

La conferenza stampa di Mazzarri

L’allenatore del Napoli ha introdotto la prima semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina: “La vittoria nel derby ci ha fatto bene. Novità di modulo? Ci vuole tempo, credo resteremo più o meno così”. Simeone o Raspadori titolare ” Lo vedrete domani.”

Mazzarri che nel corso della conferenza ha toccato più punti, in primis chiudendo ogni possibilità di distruzione dal mercato ancora aperto, ribadendo come il focus suo e della squadra debba essere completamente rivolto alla Supercoppa, manifestazione che assegna il primo trofeo della stagione.

Sulla situazione infortunati il mister” Da quello che ho capito, Cajuste dovrebbe provare e potrebbe farcela. Zielinski sta meglio, lo valutiamo in allenamento. Demme ha avuto uno stiramento al gemello, ma verificherò dopo: ieri non si è allenato per niente, sarà difficile che sia a disposizione”.

Mister che durante la conferenza ha detto la sua sul nuovo format della manifestazione e sulla crescita del movimento calcistico nel paese arabo: “inutile nascondersi dietro un dito, è chiaro che ci sia una crisi europea dove ci sono meno potenzialità economiche. Qui ce ne sono di più e i giocatori importanti possono essere attratti da questa cosa. Poi anche il campionato diventerà sempre più competitivo. Questo è sotto gli occhi di tutti.”