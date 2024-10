Il Napoli in vetta alla classifica, apre domani alle 18:30 il 9° turno di Serie A, al Maradona arriva il Como di Cesc Fabregas e l’Ex Reina reduce da due vittorie consecutive e rilanciato in classifica. Conte conferma il 4-3-3 con Politano Kvara e Lukaku in attacco. L’unico dubbio dovrebbe essere sulla sinistra con Olivera favorito su Spinazzola.

Conte conferma i titolari, dubbio Olivera-Spinazzola

Pochi i dubbi di Conte dopo la vittoria schiacciante sul Monza. Confermato il 4-3-3 con Caprile tra i pali, Di Lorenzo e Olivera(in pole su Spinazzola) terzini e la coppia Rrahmani-Buongiorno al centro. In cabina di regia non si toccano Anguissa e Lobotka, insieme a loro Scott McTominay che avrà più le vesti di un trequartista. Nel tridente offensivo partono larghi Politano ancora preferito a David Neres e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku vertice centrale dell’attacco.