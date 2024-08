Ieri sera, sul corso Umberto I di Forio, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un vigile urbano e un gruppo di persone. Tutto è iniziato quando il vigile ha fermato un ragazzo che sfrecciava in bicicletta tra i passanti, nonostante si trovasse in piena zona a traffico limitato (ZTL). La decisione del vigile ha scatenato l’ira del genitore del ragazzo, che si trovava nelle vicinanze. Questi ha reagito verbalmente in modo violento, dando inizio a un’accesa discussione.

Le parole sono presto degenerate in uno scontro fisico, coinvolgendo diverse persone presenti in quella zona, solitamente molto frequentata. La situazione è sfuggita di mano e si è trasformata in una rissa. L’intervento tempestivo di una volante della polizia ha disperso i partecipanti, ma molti si sono dileguati all’arrivo degli agenti.

Le autorità stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili di questo episodio deplorevole.