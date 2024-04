Sono stati scarcerati Carmelo Maglione, Pietro Sarnelli e Thomas Sanniola, i tre giovani accusati del pestaggio ai danni di un agente della Polizia Municipale di Napoli, fuori servizio, avvenuto in un tratto della Domiziana, in località Varcaturo, lo scorso 7 aprile. Per i tre ragazzi, che hanno tra i 20 e i 28 anni, sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Vigile pestato a Varcaturo per un sorpasso, scarcerati i tre aggressori

Ieri si è celebrata l’udienza di convalida del fermo dinanzi al gip del Tribunale di Napoli Nord, la giudice Ilaria Giuliano ha deciso di non convalidare il provvedimento che ha colpito i tre, difesi dagli avvocati Luigi Poziello e Domenico Dello Iacono, in quanto ha ritenuto assente il pericolo di fuga. Dopo la diffusione del video, infatti, grazie al quale la Polizia Stradale è riuscita a risalire agli autori dell’aggressione, i tre si sono presentati al locale Comando di Polizia Stradale per rendere dichiarazioni spontanee. Il magistrato ha, però, disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari perché “persistono gravi indizi di colpevolezza” a carico dei tre giovani.

L’aggressione

Alla base dell’aggressione, che ha visto vittima un 45enne, agente in forza alla Polizia Municipale di Napoli, ci sarebbe un sorpasso “non gradito”. L’uomo era a bordo della sua auto, insieme ai figli e alla moglie, quando sarebbe stato costretto a fermarsi da due auto di grossa cilindrata, una di colore verde e una nera, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso. Una volta sceso dall’abitacolo, il poliziotto – che era fuori servizio – era stato prima investito dal veicolo scuro e subito dopo, accerchiato e pestato a sangue, con calci e pugni, dagli aggressori. Il tutto sotto gli occhi attoniti di decine di automobilisti. Alcuni presenti filmarono il pestaggio e il video fu pubblicato in un secondo momento sui social, diventando presto virale, ma anche cruciale per le indagini che hanno permesso di individuare i presunti responsabili dell’aggressione.