È dunque ufficiale, arriva il senso unico per regolare il flusso di bagnanti diretti verso gli stabilimenti balneari di Varcaturo nei giorni del 25 aprile e 1 maggio.

Varcaturo, traffico lidi: confermato il senso unico nei giorni 25 aprile e 1 maggio

Nella giornata di oggi, giovedì 18 aprile, il Comandante della Polizia Locale di Giugliano Ten.Col.Dott.Emiliano Nacar di concerto con il sindaco e il Comandante della Polizia Locale di Castelvolturno ha elaborato un nuovo piano traffico per i lidi.

Il nuovo piano traffico elaborato ha stravolto completamente quello precedente essendo stato considerato da entrambi i Comuni più snello e risolutivo. Chi pertanto è diretto verso le strutture balneari di Varcaturo, potrà accedere soltanto da via Orsa Maggiore lato Giugliano, dove sorge il lido Varca d’Oro, e proseguire in direzione via Foce Vecchia in Castelvolturno.

Il nuovo provvedimento viabilistico sarà messo in atto in via sperimentale in data 25.04.2024 ed in data 01.05.2024 ed in caso di esito positivo sarà reso operativo in via definitiva.