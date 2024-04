Un piano traffico per regolare il flusso di bagnanti diretti verso gli stabilimenti balneari di Varcaturo. Il comune di Castel Volturno sta per introdurre in via sperimentale il senso unico con un’ordinanza ad hoc. Ad annunciarlo a Teleclubitalia il comandante della Polizia Municipale Domenico De Simone.

Varcaturo, traffico lidi: arriva l’ordinanza per il senso unico il 25 aprile e 1 maggio

Dopo gli imbottigliamenti di domenica scorsa dove sono rimasti bloccati migliaia di automobilisti, l’amministrazione del comune domizio ha deciso di intervenire sul tratto di via Marina di Varcaturo, dove sorgono i principali stabilimenti balneari della zona. Sarà introdotto il senso unico in direzione Sud nei giorni di festa del 25 aprile e del 1 maggio, quando è prevista una massiccia affluenza di bagnanti.

Il comandante De Simone non esclude che il senso unico, se funzionerà, potrà poi essere istituito in via definitiva. Chi pertanto è diretto verso le strutture balneari di Varcaturo, potrà accedere soltanto da via Domiziana. Non si potrà più entrare dall’accesso di via Orsa Maggiore (lato Giugliano), dove sorge il lido Varca d’Oro. Si attende soltanto l’ufficialità.