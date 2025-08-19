Video privati carpiti dal sistema di videosorveglianza dell’abitazione della compagna e diffusi illegalmente in rete: è l’ennesimo caso di violazione della privacy che vede protagonista, suo malgrado, il conduttore televisivo Stefano De Martino. I filmati, che riprendono momenti di intimità con la fidanzata, sono finiti su siti, chat di messaggistica e gruppi social.

Video privati di Stefano De Martino e della fidanzata finiscono online: lo stop del Garante alla diffusione

Immediata la reazione dello showman, che ha sporto denuncia tramite i suoi legali, Angelo e Sergio Pisani, presso la Polizia di Stato di Porto Cervo e la Procura di Roma. L’esposto, spiegano gli avvocati, mira a colpire sia chi ha materialmente sottratto i filmati dal sistema interno di sorveglianza, sia chi li ha successivamente diffusi online, contribuendo a un danno giudicato gravissimo.

Nel documento viene sottolineato che la pubblicazione è spesso accompagnata da commenti offensivi contro De Martino e i suoi familiari: sono già stati consegnanti agli investigatori screenshot che potrebbero portare all’identificazione dei responsabili. Gli avvocati invitano inoltre gli utenti a cancellare ogni copia delle immagini, avvertendo che la condivisione di contenuti privati costituisce un reato e alimenta un mercato pericoloso.

Sul caso è intervenuto anche il Garante per la privacy, che ha ordinato l’immediata interruzione della diffusione dei filmati e avviato un’istruttoria. L’Autorità ha ribadito come la divulgazione di contenuti riguardanti la sfera personale e intima, anche di figure pubbliche, possa provocare un danno grave e irreparabile, annunciando sanzioni e misure correttive contro i responsabili.