Ha viaggiato per due anni in autostrada senza pagare il pedaggio. Usava una tecnica tanto semplice quanto efficace, ribattezza “dell’accodata”: cioè si accodava alla vettura che lo precedeva prima della barriera Telepass e passava come se fosse un unico veicolo.

Per due anni non paga il pedaggio dell’autostrada con una tecnica semplice: scoperto

Protagonista della vicenda è un anziano ospite di una casa di riposo di Fiuggi, che adesso dovrà rispondere dell’accusa di “insolvenza fraudolenta” formulata dalla Procura della Repubblica. Secondo gli inquirenti, nel periodo tra il 2020 ed il 2022 ha accumulato circa quattromila euro di pedaggi non pagati attraverso la tecnica “dell’accodata”, sfruttando i vari automobilisti che lo precedevano al passaggio del Telepass.

I viaggi risultano effettuati quasi sempre in orario serale o notturno. L’uomo usciva dalla casa di riposo e imboccavala A1 dai caselli di Anagni o Ferentino con uscita a Roma, Caserta o Napoli. E ritorno. All’anziano, gli investigatori sono risaliti attraverso i filmati delle telecamere che registrano gli accessi ai varchi Telepass ed il traffico in Autostrada. Gli è stata concessa la possibilità di estinguere il reato: pagando tutti insieme i quattromila euro di pedaggi accumulati. Bisognerà ora capire se accetterà l’accordo “transattivo” o se preferirà correre il rischio di finire a processo difendendosi dall’accusa di insolvenza fraudolenta.