A denunciarlo sono il presidente della commissione comunale Trasporti, Nino Simeone, e il Consorzio Unico Campania che ha segnalato la vicenda alla Polizia Postale. “Vi segnaliamo – scrive il Consorzio Unico Campania – l’ennesima pagina fake che pubblicizza una offerta speciale INESISTENTE. La pagina utilizza, fraudolentemente, il logo di UnicoCampania per indurre gli utenti a credere che si tratti di una pagina ufficiale. UnicoCampania non ha nulla a che vedere con questo tentativo di truffa e procederà a denunciarla presso le autorità compententi. Vi invitiamo a consultare SOLO i canali ufficiali di UnicoCampania per non incorrerre in truffe e furto di dati”.