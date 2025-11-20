Questa mattina una decina di commercianti e imprenditori di via Appia, a poca distanza dall’uscita dell’Asse Mediano, si sono dati appuntamento per fare il punto sullo stato dei lavori che da tempo interessano l’importante arteria stradale.

Disagi via Appia, questa mattina riunione dei commercianti: entro domani torna doppio senso di marcia

I commercianti lamentano ritardi e disagi e chiedono che il cantiere lavori anche nelle ore notturne, così da accelerare i tempi. In caso contrario, annunciano di essere pronti a mettere in atto una protesta e bloccare la strada. Dal cantiere, intanto, fanno sapere che entro domani sarà ripristinato il doppio senso di marcia all’altezza dell’Asse Mediano. Subito dopo verrà realizzato, poco oltre l’uscita dall’Asse, un attraversamento così da favorire un miglior deflusso del traffico.