Non ce l’ha fatta la donna di 73 anni caduta durante un’escursione sul Vesuvio. La turista americana, venuta a Napoli per trascorrere qualche giorni di vacanza, è deceduta all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo era ricoverata in terapia intensiva.

Dramma sul Vesuvio, muore turista americana

La tragedia della donna arrivata in Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza tra Sorrento e le isole, si trasforma in speranza per decine di persone in attesa di trapianto. Dopo la sua morte, infatti, la famiglia della donna ha autorizzato al prelievo di alcuni organi, fegato, reni e cornee, che contribuiranno a salvare le vite di molti pazienti.

Questa notte è stato effettuato l’intervento per l’espianto degli organi da parte del personale sanitario proveniente dal Cardarelli di Napoli, dal Ruggi D’Aragona di Salerno e dai medici del reparto oculistica dello stesso presidio ospedaliero stabiese, assieme al primario Josè Maria Sucre. Gli organi prelevati saranno impiantati tra Napoli e Torino.