NAPOLI. Carriattrezzi cacciati dai parcheggiatori abusivi. E’ quanto accaduto a Napoli il 25 aprile, secondo quanto riporta il Mattino. All’incrocio con via Santa Lucia, l’arrivo di carri gru non è stato “ben accolto” dai parcheggiatori abusivi che hanno così ben pensato di cacciarli per evitare che la loro giornata di guadagni fosse intaccata.

Carroattrezzi cacciati dagli abusivi, il caso a Napoli

Come riporta il quotidiano napoletano, nel giorno della Liberazione in via Chiatamone a Napoli, all’incrocio con via Santa Lucia, gli abusivi della sosta hanno minacciato i carri gru che erano pronti a prelevare le varie auto parcheggiate in doppia fila. Ma è in quel momento che gli abusivi sono intervenuti: “Andatevene via, da qui non esce nessuna auto”.

Gli operatori a quel punto avrebbero avvisato la ditta di quanto stava accadendo e avrebbero ricevuto ordine di andare via per evitare che “andasse a finire male”.

Nessuno però in quel momento ha avvisato la municipale e le forze dell’ordine e così, con le minacce, i parcheggiatori hanno avuto la meglio e hanno potuto continuare il loro “lavoro di abusivi” indisturbati.