Un vergognoso furto si è verificato questa notte a pochi giorni dall’inaugurazione della nuova spiaggia attrezzata per disabili alla Chiaia, nel comune di Forio.

Ignoti hanno portato via ombrelloni, dispenser per sapone dai bagni e una sedia. Per fortuna le telecamere hanno ripreso l’accaduto e si è provveduto ad allertare subito il comando dei vigili urbani.

Sfiorata tragedia al porto di Ischia: barca finisce sugli scogli

Sempre a Ischia, intanto, si è sfiorata una tragedia nella notte. Per ragioni ancora da chiarire, un’imbarcazione è finita sugli scogli all’ingresso del porto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione avrebbe affrontato l’uscita dall’area portuale a una velocità eccessiva, senza accorgersi della presenza della scogliera, andando così a impattare contro di essa. L’urto ha causato l’impennata della pilotina, che è poi atterrata sulla scogliera. Nonostante il grande spavento, il pilota e gli altri passeggeri sono usciti illesi dall’incidente. La dinamica e le eventuali responsabilità sono attualmente oggetto di indagine da parte della guardia costiera di Ischia, sotto la guida del tenente di vascello Antonio Magi.