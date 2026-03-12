Napoli, il cinema incontra i giovani: al NAFAFE’ mille studenti giurati del festival dei corti

A Napoli il cinema parla ai giovani e guarda al futuro. Al Cinema America Hall è tornato il NAFAFE’ – Napoli Film and Audiovisual Festival, la rassegna dedicata ai cortometraggi indipendenti che trasforma la sala del Vomero in un laboratorio di storie, immagini e temi sociali.

Quattro giorni di proiezioni, incontri e dibattiti con opere arrivate da tutto il mondo. Al centro del festival i nuovi talenti del cinema e i racconti legati all’inclusione, alle emozioni e al territorio. La giuria composta da giovani ha premiato il cortometraggio che farà il giro del mondo dal titolo “ Il Murales dei campioni”

Un modo per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio del cinema e trasformarle, per qualche giorno, nei veri critici della rassegna. I temi sono attuali come il sopravvento dell’Intelligenza artificiale.