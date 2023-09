Tragedia sfiorata in via San Vito, a pochi passi da via Manzoni, a Giugliano. Il forte vento che si sta abbattendo in queste ore sull’area Nord di Napoli ha provocato la caduta improvvisa della tabella pubblicitaria della palestra Body&Line in strada. A darne notizia è Il Meridiano.

Vento forte a Giugliano, crolla tabella pubblicitaria di una palestra: veicoli danneggiati

In quel momento c’erano due auto parcheggiate, entrambe danneggiate dal cedimento dell’insegna. Una, un’Opel, ha riportato danni alla parte posteriore. Danni anche al lunotto di una Toyota. Danneggiato anche un motorino parcheggiato davanti alla struttura. Per fortuna non ci sono feriti. In quei frangenti nessuno stava transitando a piedi né a bordo di veicoli. Non è chiaro se l’insegna abbia urtato anche contro il centro sportivo, provocandone ulteriori danni. Tanta la paura dei presenti che hanno assistito alla scena.