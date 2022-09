Pizza con tanto di bestemmia scritta con la panna. Brutta disavventura per un cliente che ha ordinato una pizza in un famoso ristorante di Caorle, a Venezia. L’episodio, accaduto domenica scorsa, è emerso da alcune recensioni su Tripadvisor e vede come protagonisti Enrico, il cliente, il pizzaiolo del ristorante e il proprietario dello stesso.

Pizza con bestemmia servita in un noto ristorante

“Abbiamo ordinato due pizze, una Mediterranea e io una Laguna – ha spiegato il cliente sul Web – La mia era mozzarella, brie, petto d’oca e panna, con la quale il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere una bestemmia.

Tutto il resto non lo descrivo, titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola. Fortunatamente avevo già fatto la foto. Ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non si è degnato neanche di offrire un caffè”. L’autore della scritta è stato licenziato perdendo il posto di lavoro.