Muore in auto, dimenticata dal papà, sotto il sole cocente. La vittima è una bambina di appena un anno. È successo questa volta a Marcon, in provincia di Venezia.

Marcon, dimentica la figlia di un anno in auto sotto il sole cocente: la piccola muore

L’uomo ha lasciato la sua auto – una Opel – in un parcheggio per poi allontanarsi. Non si sarebbe reso conto di aver lasciato la figlioletta di appena un anno a dormire nell’abitacolo. Quando ha fatto ritorno alla sua macchina, dopo poche ore, la drammatica scoperta.

Sono scattati i soccorsi, è stato allertato il 118: ma nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, per la piccola non c’era più niente da fare. Inutile pure la corsa al pronto soccorso. L’Usl 3, che sta assistendo psicologicamente i genitori, ha spiegato di non poter dare ulteriori dettagli, a tutela della famiglia.