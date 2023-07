“Un abuso da denunciare”. Lo definisce così un nostro lettore, Umberto, che ci segnala l’imposizione di un prezzo extra di tre euro per la discesa a mare. E’ quanto accaduto in un noto stabilimento di Marina di Varcaturo.

Varcaturo, tre euro per la “discesa a mare”: la denuncia di un lettore

“Mia figlia è andata al lido con i miei due nipoti. Ha preso un ombrellone e quattro lettini (al prezzo di 40 euro, ndr). Le hanno chiesto, come extra, 3 euro a bambino per la discesa”, spiega l’autore della segnalazione. “Dobbiamo condividere in massa questo sopruso. Specifico che i piccoli avevano 3 anni e 11 anni”.

Pretendere il pagamento di una somma extra per l’accesso alla spiaggia è tra l’altro contrario a ogni norma di legge: “Loro sanno che non possono vietare l’accesso al lido – prosegue il lettore – non possono pretendere la discesa. Ognuno di noi può accedere in qualsiasi lido e può scendere senza pagare nessuna quota”.

Infine Umberto aggiunge: “Faccio questa denuncia anche per tutelare gli altri, visto che l’ultimo video visto su notizie di cronaca in un lido in provincia di Napoli hanno fatto una perquisizione a una famiglia e hanno vietato di mangiare il panino sotto l’ombrellone dopo che questo signore aveva pagato €60.