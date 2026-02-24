Varcaturo, sorpreso con 40 carte d’identità contraffatte: arrestato 36enne di Qualiano

Sorpreso con decine di documenti contraffatti, i carabinieri hanno arrestato un 36enne di Qualiano. Nella sua abitazione in via Ripuaria, nascoste nel cassetto di una scrivania, i militari dell’Arma della stazione di Varcaturo, hanno trovato 40 carte d’identità elettroniche e 21 cartacee, tutte con la stessa foto ma dati differenti. I documenti falsi sono stati sequestrati.

Il 36enne è ora ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Verrà giudicato infatti con rito direttissimo. Indagini in corso per capire da dove provenissero i documenti e a chi fossero destinati.